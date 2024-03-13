Мистеры факультетов Стерлитамакского филиала УУНиТ – о весне

Предвестником весны для студентов Стерлитамакского филиала УУНиТ стал долгожданный конкурс интеллекта, спорта и творчества «Мистер и Мисс СФ УУНиТ». Мы поинтересовались у мистеров − представителей своих факультетов, что для них означает это воодушевляющее, хотя и такое простое слово «весна».

Сергей Селин, студент 2-го курса магистратуры исторического факультета:

− Весна – это время новых начинаний и возможностей. Она пробуждает во мне желание и силы стремиться к новым высотам. Это время, чтобы привести себя в лучшую физическую форму. Поэтому обычно весной я стараюсь вести активный образ жизни, заниматься спортом. Весну я начинаю любить в апреле, когда тает почти весь снег. Машину можно переобуть в летнюю резину, легко одеться и кататься вдоль зеленеющих полей.

Даниил Сулейманов, студент 1-го курса факультета башкирской и тюркской филологии:

− Что для меня весна? Это зарождение жизни. Весна − это подъём, пробуждение. Она вдохновляет на то, чтобы творить, расцветать.

В каждом распустившимся цветке, в пении птиц, в ярких красках природы звучит мелодия жизни. Хочется жить, вдыхать ароматы и творить свою жизнь. Весна − это влюблённость. Это желание любить и быть любимым.

Роберт Усманов, студент 3-го курса колледжа СФ УУНиТ:

− Весна – это то время, когда природа просыпается от зимнего сна, цветы расцветают, птицы возвращаются из тёплых стран, а всё вокруг наполняется свежестью и энергией. Весна символизирует надежду, радость и возможность для роста и развития.

Анатолий Аверин, студент 1-го курса факультета педагогики и психологии:

− Весна для меня − это новый этап, чудесная пора, которая привносит самые светлые мысли. Это время обновления природы, которая своим расцветом вдохновляет развиваться и начинать новые проекты!

Тамерлан Хамзин, студент 2-го курса филологического факультета:

− Для меня весна − это время, когда после долгого мороза, холодов и тёмных ночей наступают яркие, тёплые и красочные деньки! И это не про изменение погоды.

Тимур Амангулов, студент 2-го курса естественнонаучного факультета:

− Весна − это время, когда просыпаются тёплые чувства. Это пора, когда жизненный цикл меняется из серого и холодного на яркий, тёплый и жизнерадостный.

Юлай Шарипов, студент 2-го курса юридического факультета:

− Весна − это волшебное время года, когда природа пробуждается от зимней спячки и оживает новыми красками и ароматами. Это период надежды и обновления, когда деревья расцветают нежными почками, птицы возвращаются из тёплых стран, радуя своим весёлым пением, а поля украшаются яркими цветами. Весна приносит с собой тёплое солнце, прохладный ветерок и запах свежести. Это время, когда сердце наполняется радостью и оптимизмом, а душа ощущает невиданное вдохновение и возможность нового начала. Весна − пора веселья и общения с друзьями, родственниками и просто близкими тебе людьми. Она вдохновляет на что-то новое, яркое и необычное. Для меня весна − это пора трудолюбия. Начинается футбольный сезон, и ты можешь показать, на что способен. Я очень люблю весну и всё, что происходит в это время!

Айдар Шарипов, студент 3-го курса факультета математики и информационных технологий:

− Для меня весна − это тёплая погода, красота, солнце и долгие прогулки с друзьями. Весна − это удивительное время года, когда ты можешь утром выйти на улицу и наслаждаться лучами солнца, вдыхая свежий запах цветущих растений.

Дмитрий Поскребышев, студент 2-го курса экономического факультета:

− Мне кажется, весну ждут все. Это не просто время года, это − состояние души, а не только «переобуть автомобиль» или «достать велосипед».

Запах весны действительно поднимает настроение, обещая что-то новое.