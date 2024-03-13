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13 Марта , 14:37

Жителей Башкирии удивил мальчик с лопатой

Жители Черниковки, района города Уфы, были приятно удивлены появлением на их улице мальчика с лопатой. Каждый день он выходит на улицу и берет с собой лопату,чтобы освободить дорожки и крыльцо от толстого слоя снега. Известно, что его дом находится на одной из самых оживленных улиц города, на улице Кольцевой.

Жителей Башкирии удивил мальчик с лопатой
Жителей Башкирии удивил мальчик с лопатой

Но не только рвение мальчика вызывает умиление у соседей. Ребенок проявляет особую вежливость и дружелюбие к каждому, кто встречает его на своем пути. Его поступок не мог оставить равнодушными жителей Уфы, которые, задаваясь вопросом "Где взялось столько заботы в таком юном возрасте?", высказывают свои эмоции в социальных сетях.

"Все еще есть надежда", "Счастлив, что существуют такие дети", "Ребенок нашего времени", "Таких детей надо поддерживать" - такими словами горожане оценивают поступок этого трудолюбивого мальчика из Черниковки.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: соцсети

 

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