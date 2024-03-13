Жителей Башкирии удивил мальчик с лопатой

Но не только рвение мальчика вызывает умиление у соседей. Ребенок проявляет особую вежливость и дружелюбие к каждому, кто встречает его на своем пути. Его поступок не мог оставить равнодушными жителей Уфы, которые, задаваясь вопросом "Где взялось столько заботы в таком юном возрасте?", высказывают свои эмоции в социальных сетях.



"Все еще есть надежда", "Счастлив, что существуют такие дети", "Ребенок нашего времени", "Таких детей надо поддерживать" - такими словами горожане оценивают поступок этого трудолюбивого мальчика из Черниковки.

Источник: ИА "Башинформ"

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