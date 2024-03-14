Гуманитарный груз, собранный в Стерлитамакском районе, доставлен бойцам спецоперации из Башкирии
Им передали внедорожник и всё необходимое в полевых условиях.
Гуманитарный груз, собранный в Стерлитамакском районе, доставлен бойцам спецоперации из Башкирии
Об этом сообщает региональное отделение партии «Единая Россия». В комментарии главы муниципалитета Риты Самигуллиной, озвучено, что всесторонняя помощь землякам, участвующим в спецоперации, будет продолжена.
Гуманитарный груз, собранный в Стерлитамакском районе, доставлен бойцам спецоперации из Башкирии
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