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14 Марта , 08:40

Гуманитарный груз, собранный в Стерлитамакском районе, доставлен бойцам спецоперации из Башкирии

Им передали внедорожник и всё необходимое в полевых условиях.

Гуманитарный груз, собранный в Стерлитамакском районе, доставлен бойцам спецоперации из Башкирии
Гуманитарный груз, собранный в Стерлитамакском районе, доставлен бойцам спецоперации из Башкирии

Об этом сообщает  региональное отделение партии «Единая Россия».  В комментарии главы муниципалитета Риты Самигуллиной, озвучено, что всесторонняя помощь землякам, участвующим  в спецоперации, будет продолжена.

Гуманитарный груз, собранный в Стерлитамакском районе, доставлен бойцам спецоперации из Башкирии
Гуманитарный груз, собранный в Стерлитамакском районе, доставлен бойцам спецоперации из Башкирии
Гуманитарный груз, собранный в Стерлитамакском районе, доставлен бойцам спецоперации из Башкирии
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