Медсестра из Башкирии спасает жизни на Авдеевском направлении в Донецке

Она спасает жизни бойцов и мирных жителей на Авдеевском направлении в Донецке. Согласно информации газеты «Туймазинский вестник», девушка представляет третье поколение медиков: ее бабушка была фельдшером, тетя работает главной медсестрой в районной больнице, а старшая сестра также связала свою профессиональную жизнь с медициной.

До участия в СВО «Альба» она работала в отделении анестезиологии и реанимации клинико-диагностического инфекционного центра в Туймазах.

«Когда идут бои, мы выдвигаемся к точке эвакуации, куда доставляют раненых с „горячих“ позиций. Моя задача — оказать первую медицинскую помощь: перевязать, наложить жгут, повязку, обезболить и отправить в госпиталь", - объясняет Альба.

Продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту.



Получить более подробную информацию можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).



Также ответы на ваши вопросы по контрактной службе вы можете получить в чат-боте https://t.me/bashbat02/2236

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: "Туймазинский вестник".