-1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
14 Марта , 11:32

Медсестра из Башкирии спасает жизни на Авдеевском направлении в Донецке

31-летняя медицинская сестра, которая заключила контракт на военную службу в декабре прошлого года,  взяла позывной «Альба».

Медсестра из Башкирии спасает жизни на Авдеевском направлении в Донецке
Медсестра из Башкирии спасает жизни на Авдеевском направлении в Донецке

Она спасает жизни бойцов и мирных жителей на Авдеевском направлении в Донецке. Согласно информации газеты «Туймазинский вестник», девушка представляет третье поколение медиков: ее бабушка была фельдшером, тетя работает главной медсестрой в районной больнице, а старшая сестра также связала свою профессиональную жизнь с медициной.

До участия в  СВО «Альба» она работала в отделении анестезиологии и реанимации клинико-диагностического инфекционного центра в Туймазах.

«Когда идут бои, мы выдвигаемся к точке эвакуации, куда доставляют раненых с „горячих“ позиций. Моя задача — оказать первую медицинскую помощь: перевязать, наложить жгут, повязку, обезболить и отправить  в госпиталь", - объясняет Альба.

Продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту.

Получить более подробную информацию можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Также ответы на ваши вопросы по контрактной службе вы можете получить в чат-боте https://t.me/bashbat02/2236

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: "Туймазинский вестник".

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru