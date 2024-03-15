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15 Марта , 18:54

«Это долг каждого гражданина страны»

Брат и сестра, восемнадцатилетний Тимур и двадцатилетняя Олеся Хабировы, впервые воспользовались избирательным правом и сделали свой выбор.

«Это долг каждого гражданина страны»
«Это долг каждого гражданина страны»

- Это долг каждого гражданина. Мы должны принимать участие в политической жизни страны, так как только мы определяем наше будущее. Молодое поколение особенно должно принимать участие в этом событии. Участие в голосовании за Президента России также говорит о том, что в нашей стране есть демократия и право выбора. Отличным бонусом на выборах стала возможность участия в акции «Рахмат» и принять участие в голосовании благоустройства определенной территории города, – рассказал студент 3 курса Многопрофильного колледжа Тимур.

- Я обучаюсь в Башкирском республиканском колледже культуры и искусства на 4-м курсе, буду режиссером культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений. Я являюсь гражданином Российской Федерации, поэтому когда-нибудь мне все же нужно было воспользоваться своим правом и отдать свой голос за будущего Президента страны. Интересно было поучаствовать в этом процессе лично, понять, что это такое. Нам рассказывали, что раньше для наших бабушек и дедушек – день выборов был настоящим праздником, на который они обязательно наряжались. Мы с братом тоже сегодня нарядились и в отличном настроении пришли проголосовать за наше будущее, - поделилась своим мнением девушка.

Председатель УИК № 761 Павел Руденко поздравил Елизавету Романову, пришедшую на выборы впервые.
Девушка поделилась своими эмоциями: «Я очень волновалась, но понимала важность этого события. Сегодня мы выбираем президента нашей страны, и от каждого голоса зависит наше будущее».

Мама Елизаветы Елена тоже сделала свой выбор. Она сказала, что готовиться к голосованию с дочкой начала заранее: "Первые в жизни дочери выборы – это очень волнительно и ответственно". Вместе с тем они испытывают чувство гордости за возможность участвовать в голосовании за своего кандидата в президенты.

#ВыбираемПрезидента
#Башкортостан
#БашВыбор2024

Фото Эльвиры Рахимовой, Тамары Андреевой. 

«Это долг каждого гражданина страны»
«Это долг каждого гражданина страны»
«Это долг каждого гражданина страны»
«Это долг каждого гражданина страны»
«Это долг каждого гражданина страны»
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