«Это долг каждого гражданина страны»

- Это долг каждого гражданина. Мы должны принимать участие в политической жизни страны, так как только мы определяем наше будущее. Молодое поколение особенно должно принимать участие в этом событии. Участие в голосовании за Президента России также говорит о том, что в нашей стране есть демократия и право выбора. Отличным бонусом на выборах стала возможность участия в акции «Рахмат» и принять участие в голосовании благоустройства определенной территории города, – рассказал студент 3 курса Многопрофильного колледжа Тимур.

- Я обучаюсь в Башкирском республиканском колледже культуры и искусства на 4-м курсе, буду режиссером культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений. Я являюсь гражданином Российской Федерации, поэтому когда-нибудь мне все же нужно было воспользоваться своим правом и отдать свой голос за будущего Президента страны. Интересно было поучаствовать в этом процессе лично, понять, что это такое. Нам рассказывали, что раньше для наших бабушек и дедушек – день выборов был настоящим праздником, на который они обязательно наряжались. Мы с братом тоже сегодня нарядились и в отличном настроении пришли проголосовать за наше будущее, - поделилась своим мнением девушка.

Председатель УИК № 761 Павел Руденко поздравил Елизавету Романову, пришедшую на выборы впервые.

Девушка поделилась своими эмоциями: «Я очень волновалась, но понимала важность этого события. Сегодня мы выбираем президента нашей страны, и от каждого голоса зависит наше будущее».

Мама Елизаветы Елена тоже сделала свой выбор. Она сказала, что готовиться к голосованию с дочкой начала заранее: "Первые в жизни дочери выборы – это очень волнительно и ответственно". Вместе с тем они испытывают чувство гордости за возможность участвовать в голосовании за своего кандидата в президенты.

#ВыбираемПрезидента

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Фото Эльвиры Рахимовой, Тамары Андреевой.