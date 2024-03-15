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15 Марта , 10:00

Глава Башкирии Радий Хабиров проголосовал на выборах президента России

15 марта руководитель региона вместе с супругой отдали голоса на выборах президента РФ.

Глава Башкирии Радий Хабиров проголосовал на выборах президента России
Глава Башкирии Радий Хабиров проголосовал на выборах президента России
«Самая главная задача была — создать комфортные условия для жителей, чтобы они могли проголосовать", - сказал Радий Фаритович журналистам. 

Как мы уже сообщали ранее, в  8.00 в республике  распахнули двери 3308 избирательных участков, в том числе 121 в Стерлитамаке. Избирательные участки будут работать до 20.00 местного времени. Предусмотрено и  голосование на дому. Обращения с просьбой голосовать на дому принимаются участковыми избирательными комиссиями до 14 часов 17 марта.

Источник: ИА "Башинформ"   Фото: Валерий Шахов, ИА "Башинформ".

Глава Башкирии Радий Хабиров проголосовал на выборах президента России
Глава Башкирии Радий Хабиров проголосовал на выборах президента России
Глава Башкирии Радий Хабиров проголосовал на выборах президента России
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