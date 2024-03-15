Глава Башкирии Радий Хабиров проголосовал на выборах президента России

«Самая главная задача была — создать комфортные условия для жителей, чтобы они могли проголосовать", - сказал Радий Фаритович журналистам.

Как мы уже сообщали ранее, в 8.00 в республике распахнули двери 3308 избирательных участков, в том числе 121 в Стерлитамаке. Избирательные участки будут работать до 20.00 местного времени. Предусмотрено и голосование на дому. Обращения с просьбой голосовать на дому принимаются участковыми избирательными комиссиями до 14 часов 17 марта.

Источник: ИА "Башинформ" Фото: Валерий Шахов, ИА "Башинформ".