Избирательные участки в Башкирии уже открылись

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. Его начало запланировано на 8:00, а завершение — на 20:00. Участие в выборах президента Башкирии примут более 28 тысяч членов избирательных комиссий, представленных разными политическими партиями, органами местного самоуправления и собраниями избирателей.

Все избирательные участки оборудованы специальными кабинами для тайного голосования, а также имеют стационарные и переносные ящики (полупрозрачные и прозрачные) для голосования в соответствии со стандартами технического оборудования, установленными ЦИК России, подчеркнули в Центризбиркоме Башкирии.

Как ранее сообщило информационное агентство Башинформ, на выборах президента Российской Федерации в Башкирии задействовано 3308 избирательных участков, из которых 3266 являются постоянными, а 42 временными.

В Стерлитамаке насчитывается 115 избирательных участков, которые были организованы в соответствии с установленным порядком. Кроме того, имеется еще 6 участков, расположенных во временных местах пребывания, таких как больницы и следственный изолятор.

Для избирателей со слабым зрением и слепых организованы специализированные участки в Уфе, Стерлитамаке и Белебее.

Для нахождения своего избирательного участка можно воспользоваться сервисом "Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума" на портале ЦИК России.

Для этого нужно ввести адрес своего проживания в строку поиска, и система предоставит номер соответствующей участковой комиссии, ее адрес и контактный телефон.

Фото: УИК №3460 г. Стерлитамак.