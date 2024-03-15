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15 Марта , 12:47

Как в Башкирии проходят первые часы голосования на выборах президента страны

В Башкирии массово стартовали выборы президента России. В разных уголках республики в первые часы работы избирательных участков было очень многолюдно – люди приходили семьями, с соседями и коллегами. 

Как в Башкирии проходят первые часы голосования на выборах президента страны
Как в Башкирии проходят первые часы голосования на выборах президента страны

«Хочу, чтобы мои внуки жили в счастливой, благополучной стране»


В Стерлитамаке раннее утро. На избирательном участке № 3460 (Стерлитамак – Арена) уже всё готово к процедуре голосования. Председатель УИК Юрий Анатольевич Селивёрстов, который обязан следить за легитимностью избирательного процесса, объявляет, что голосование начнётся ровно в 8 часов.


Звучит гимн Российской Федерации. В эту торжественную минуту у нас возникает чувство гордости за страну, где мы родились, живём и воспитываем детей. В приподнятом настроении входим в зал для голосования. Самый первый избиратель Рамиль Загидуллович Халилов получает приз – коробку шоколадных конфет.


На вопрос, всегда ли он приходит на выборы, Рамиль Загидуллович отвечает:
– Всегда.

Выборы – это реальная возможность избрать того, кому доверяешь, от кого будет зависеть благополучие Родины. У меня трое внуков. Хочу, чтобы они жили в счастливой, благополучной стране.
Светлана Борисовна Патраева того же мнения. Она говорит:


– Я всегда прихожу на выборы. Выполняю свой гражданский долг. И своих детей приучила уважать страну, в которой мы живём.
На участке № 3460 идеальный порядок. Учтено буквально всё. Безопасность, легитимность, охрана здоровья. У дверей за небольшим столом сидит девушка в белом халате. На столе тонометр.
Её зовут Регина Вахитова. Она студентка III курса Стерлитамакского медицинского колледжа, волонтёр. Регина объясняет, что к ней можно обратиться за консультацией, можно измерить давление.


В зале голосования семье Бадретдиновых вручают торт. День выборов у них продолжился за праздничным семейным столом.


Всех, кто пришёл, встречают волонтёры и приглашают высказать своё мнение по благоустройству общественных территорий в 2025 году (здесь же вручаются наборы моющих средств от БСК) и акции «Рахмат» (дарят браслеты, которые дадут возможность получить скидки и услуги. К браслету прилагается буклет с адресами).
По словам довольных избирателей, процедура голосования стала для них настоящим праздником, который они собираются продолжить в дома.

Напомним, голосование продлится 3 дня – 15, 16 и 17 марта. Сделать свой выбор можно в любой из указанных дней с 8 до 20 часов. 

Фото Тамары Андреевой.

Как в Башкирии проходят первые часы голосования на выборах президента страны
Как в Башкирии проходят первые часы голосования на выборах президента страны
Как в Башкирии проходят первые часы голосования на выборах президента страны
Как в Башкирии проходят первые часы голосования на выборах президента страны
Как в Башкирии проходят первые часы голосования на выборах президента страны
Как в Башкирии проходят первые часы голосования на выборах президента страны
Как в Башкирии проходят первые часы голосования на выборах президента страны
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