На выборы приходят семьями

- Настроение отличное, в выборах мы принимаем участие всегда. Всегда приходим на наш привычный участок № 668. Пришли, чтобы у нас и наших детей было хорошее и достойное будущее, - подчеркнул глава семьи.
Еще одна жительница Стерлитамака Аэлита Лотфуллина пришла на свой избирательный участок в компании сыновей Ильяса и Алмаса.
- Для нас важно, какое будущее нас ждет. Дети тоже захотели прийти на голосование со мной, поддержали, - сказала Аэлита.
- Я думаю, что Президент должен быть добрым и справедливым, делать все, чтобы людям жилось хорошо и спокойно в их стране, - отметил юный Алмас.
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Фото Эльвиры Рахимовой.