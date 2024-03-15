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15 Марта , 18:03

На выборы приходят семьями

Ранним утром на выборы будущего Президента России пришли и супруги Анатолий и Любовь Сергеевы.

На выборы приходят семьями
На выборы приходят семьями

- Настроение отличное, в выборах мы принимаем участие всегда. Всегда приходим на наш привычный участок № 668. Пришли, чтобы у нас и наших детей было хорошее и достойное будущее, - подчеркнул глава семьи.

Еще одна жительница Стерлитамака Аэлита Лотфуллина пришла на свой избирательный участок в компании сыновей Ильяса и Алмаса.

- Для нас важно, какое будущее нас ждет. Дети тоже захотели прийти на голосование со мной, поддержали, - сказала Аэлита.

- Я думаю, что Президент должен быть добрым и справедливым, делать все, чтобы людям жилось хорошо и спокойно в их стране, - отметил юный Алмас.

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Фото Эльвиры Рахимовой.

 

На выборы приходят семьями
На выборы приходят семьями
На выборы приходят семьями
На выборы приходят семьями
На выборы приходят семьями
На выборы приходят семьями
На выборы приходят семьями
На выборы приходят семьями
На выборы приходят семьями
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