Наблюдателей из разных стран впечатлил национальный колорит выборов в Башкирии

Руководитель регионального штаба по общественному наблюдению и.о. руководителя Общественной палаты РБ Лида Исаргакова в пресс-центре "Выборы президента России - 2024" отметила, что предстояло ожидать приезда значительного числа международных экспертов-наблюдателей, так как интерес к президентским выборам в России очень высок во всем мире. Гости, которые прибыли в республику, были поражены масштабом организации системы общественного контроля. Однако, помимо этого, международные наблюдатели также были удивлены национальным колоритом, присутствующим на избирательных участках. Восторженно выражая свое впечатление, член общественного штаба по наблюдению за выборами Максим Беляев отметил, что было очень приятно видеть людей, пришедших на участки в национальных костюмах. Например, в Зауралье наблюдались башкирские костюмы, а на северо-западе региона - традиционные костюмы финно-угорских народов. Это создавало особую атмосферу и удивляло наших международных наблюдателей.

Источник: ИА "Башинформ"