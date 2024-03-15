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15 Марта , 14:21

В Башкирии молодая пара, только что заключившая брак, сразу отправилась на избирательный участок

По информации газеты "Родник плюс", в Чишминском районе молодожены Резеда и Николай Спицких отмечают двойной праздник - день рождения семьи и участие в выборах президента страны. Глава семейства, Николай Сергеевич, указал, что этот день запомнится им навсегда. Он отметил, что в статусе молодой семьи они исполнили свой гражданский долг: - Мы будем передавать эту историю своим детям. На втором этаже Чишминского РДК мы зарегистрировали свой брак, а прямо на первом этаже находится избирательный участок.

В Башкирии молодая пара, только что заключившая брак, сразу отправилась на избирательный участок
В Башкирии молодая пара, только что заключившая брак, сразу отправилась на избирательный участок

Об этом сообщил глава администрации Чишминского района, Ришат Мансуров, в социальных сетях, поздравив молодую пару. Напомним, что сегодня проходят выборы президента РФ. 

Источник: Родник плюс 

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