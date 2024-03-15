В Башкирии молодая пара, только что заключившая брак, сразу отправилась на избирательный участок
По информации газеты "Родник плюс", в Чишминском районе молодожены Резеда и Николай Спицких отмечают двойной праздник - день рождения семьи и участие в выборах президента страны. Глава семейства, Николай Сергеевич, указал, что этот день запомнится им навсегда. Он отметил, что в статусе молодой семьи они исполнили свой гражданский долг:
- Мы будем передавать эту историю своим детям. На втором этаже Чишминского РДК мы зарегистрировали свой брак, а прямо на первом этаже находится избирательный участок.
В Башкирии молодая пара, только что заключившая брак, сразу отправилась на избирательный участок
Об этом сообщил глава администрации Чишминского района, Ришат Мансуров, в социальных сетях, поздравив молодую пару. Напомним, что сегодня проходят выборы президента РФ.
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».