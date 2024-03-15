В первый день выборов Президента Российской Федерации в Башкирии явка избирателей составила 36,66 процентов

Восьми районам удалось преодолеть планку в 50% явки - Аскинскому, Балтачевскому, Благоварскому, Илишевскому, Миякинскому, Татышлинскому, Стерлибашевскому и Федеровскому. Четыре района Уфы оказались лидерами по посещаемости, превысив отметку в 40% - это Кировский (44,65%), Октябрьский (42,66%), Демский (41,79%) и Калининский (41,23%). Наивысшую явку среди городов Башкирии продемонстрировал Агидель со значением 43,37%.

Ранее сообщалось, что к 15:00 по данным ЦИК, явка в республике составила 21,02%. Самыми активными районами в этот момент оказались Балтачевский и Миякинский, где явка превысила 40%. Жители Калининского района Уфы чаще всего отправляли свой голос - 27,7% от общего числа избирателей.

Выборы будут продолжаться на протяжении всего выходного дня - 16 и 17 марта. Все участковые избирательные комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

Источник: ЦИК РБ