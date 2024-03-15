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15 Марта , 18:16

Вклад Башкирии в развитие российского станкостроения был отмечен экспертами

Холдинг «СТАН», являющийся частью госкорпорации Ростех, планирует создать станкостроительный кластер в Башкирии. В рамках этого проекта предусмотрено модернизация и строительство новых производственных мощностей для литья и сборки оборудования на стерлитамакском предприятии «Станкостроение».

Вклад Башкирии в развитие российского станкостроения был отмечен экспертами
Вклад Башкирии в развитие российского станкостроения был отмечен экспертами

Глава республики Радий Хабиров подчеркнул значимость этого проекта для Башкирии, он может стать прорывным для отрасли. Стратегическая цель – вывести регион на лидерские позиции в области станкостроения. 

Эксперты отрасли высоко оценили перспективы реализации проекта с точки зрения развития и укрепления технологического суверенитета страны. «В условиях санкционных ограничений очень важным является создание интегрированных структур, позволяющих контролировать все ключевые технологии. Развитие мощного станкостроительного производства в Стерлитамаке составляет системный шаг в укреплении технологического суверенитета страны. Для решения этой задачи нужно совместное участие «СТАН» и МГТУ «СТАНКИН», которые работают над проектом «Передовые инженерные школы», – отмечает ректор МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный.

Петр Калабухов, исполнительный директор ООО НПО «Станкостроение», подчеркнул, что его предприятие имеет большой потенциал. 15% сотрудников являются конструкторами и технологами. Благодаря наличию мощной научно-технической службы они продолжают разрабатывать новые станки и технологии. «Наше предприятие активно занимается импортозамещением, но важно также создавать новое оборудование и компоненты. Мы заинтересованы в сотрудничестве с другими предприятиями на территории Башкирии, это позволит нам преуспевать и развиваться дальше. Мне очень нравится инициатива республики по созданию станкостроительного кластера. Руководство республики лично активно участвует в реализации этих проектов», - подчеркнул Петр Калабухов.

Евгений Семивеличенко, управляющий директор ОДК-УМПО и председатель Башкортостанского реготделения Союза машиностроителей России, отметил актуальность этого проекта. «Несомненно, ОДК-УМПО, как крупнейшее машиностроительное предприятие страны, заинтересовано в развитии отечественного станкостроения. Решение о создании станкостроительного кластера в Башкирии, принятое госкорпорацией Ростех и руководством республики, является актуальным и своевременным. Большую роль здесь сыграл личный интерес Главы Башкирии Радия Хабирова в создании этого кластера и его активное участие в данном вопросе. Это решение окажет положительное влияние на отрасль, не только в техническом плане, но и в области создания новых рабочих мест. Проект масштабный и имеет большие перспективы. Важно на первом этапе правильно определить акценты в работе, сосредоточив усилия на наиболее востребованных видах и типоразмерах оборудования. Например, оборудование общепромышленного назначения является востребованным на производственных предприятиях», - отметил управляющий директор ОДК-УМПО и председатель Башкортостанского реготделения Союза машиностроителей России Евгений Семивеличенко.

Источник: ИА "Башинформ"

 

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