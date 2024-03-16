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16 Марта , 09:49

В Башкирии объяснили, что за порчу бюллетеней можно получить 12 лет тюрьмы

Уполномоченный по правам человека в республике  Михаил Закомалдин пояснил, что все возможные попытки диверсий на выборах президента  преследуют цели срыва выборов.

В Башкирии объяснили, что за порчу бюллетеней можно получить 12 лет тюрьмы
В Башкирии объяснили, что за порчу бюллетеней можно получить 12 лет тюрьмы

«Порча ящиков для голосования и другие инциденты  делаются по заказу. За это исполнителям платят деньги", - прокомментировал Закомалдин. Также из разъяснения следует, что такой поступок является  уголовным преступлением, за которое  может последовать наказание от 1 года с исправительными работами или штрафом до 80 тысяч рублей до 10-12 лет лишения свободы.

Напомним, 15 марта в России произошли случаи порчи урн красящими веществами. Задержанные признались, что делали это за деньги. Об ответственности исполнители не знали.

Директор Института права Уфимского университета науки и технологий Руслан Зайнуллин  также напомнил, что избирательные права граждан находятся под охраной уголовного законодательства России.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

В Башкирии объяснили, что за порчу бюллетеней можно получить 12 лет тюрьмы
В Башкирии объяснили, что за порчу бюллетеней можно получить 12 лет тюрьмы
В Башкирии объяснили, что за порчу бюллетеней можно получить 12 лет тюрьмы
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