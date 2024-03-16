В Башкирии объяснили, что за порчу бюллетеней можно получить 12 лет тюрьмы

«Порча ящиков для голосования и другие инциденты делаются по заказу. За это исполнителям платят деньги", - прокомментировал Закомалдин. Также из разъяснения следует, что такой поступок является уголовным преступлением, за которое может последовать наказание от 1 года с исправительными работами или штрафом до 80 тысяч рублей до 10-12 лет лишения свободы.

Напомним, 15 марта в России произошли случаи порчи урн красящими веществами. Задержанные признались, что делали это за деньги. Об ответственности исполнители не знали.

Директор Института права Уфимского университета науки и технологий Руслан Зайнуллин также напомнил, что избирательные права граждан находятся под охраной уголовного законодательства России.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".