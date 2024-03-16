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16 Марта , 11:55

В Башкирии проголосовали духовные лидеры

Лидеры крупнейших конфессий региона пришли на избирательные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг.

В Башкирии проголосовали духовные лидеры
В Башкирии проголосовали духовные лидеры

Об этом рассказали в сюжете телеканала БСТ.

Митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон так прокомментировал своё участие в выборах: «Момент в жизни страны, когда мы определяемся с будущим руководителем нашего великого государства. И те успехи, которые достигнуты в стране, они должны неизменно продолжаться".

«Выборы - это величайшее право, представленное Всевышним, и отражается в Конституции», - считает председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин.   Председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин объяснил, что  с точки зрения ислама человек должен быть социально активным, его должно беспокоить происходящее в обществе. 

Главный раввин Уфы и Башкирии Дан Кричевский считает, что каждому необходимо исполнить свой гражданский долг.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: БСТ.

В Башкирии проголосовали духовные лидеры
В Башкирии проголосовали духовные лидеры
В Башкирии проголосовали духовные лидеры
В Башкирии проголосовали духовные лидеры
В Башкирии проголосовали духовные лидеры
В Башкирии проголосовали духовные лидеры
В Башкирии проголосовали духовные лидеры
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