В Башкирии проголосовали духовные лидеры

Об этом рассказали в сюжете телеканала БСТ.

Митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон так прокомментировал своё участие в выборах: «Момент в жизни страны, когда мы определяемся с будущим руководителем нашего великого государства. И те успехи, которые достигнуты в стране, они должны неизменно продолжаться".

«Выборы - это величайшее право, представленное Всевышним, и отражается в Конституции», - считает председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин. Председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин объяснил, что с точки зрения ислама человек должен быть социально активным, его должно беспокоить происходящее в обществе.

Главный раввин Уфы и Башкирии Дан Кричевский считает, что каждому необходимо исполнить свой гражданский долг.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: БСТ.