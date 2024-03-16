В Башкирии проголосовали новые граждане страны

Эти молодые люди решили остаться жить в России и уже получили паспорта.

Для Хоанг Тхи Чанг Ань из Вьетнама выборы президента РФ стали первыми политическими выборами, она голосовала впервые в жизни: «Я хочу, чтобы Россия процветала и развивалась дальше. Мне нравится здесь жить", - призналась девушка. Также первый раз в жизни участвует в голосовании и Мокбел Абдулазиз из Йемена. Раньше он жил в Саудовской Аравии, где выборов нет.

Олалекан Самуэль Акинйеми из Нигерии рассказал, что чувствует себя в России как дома и считает, что голосование – это обязанность каждого гражданина страны.