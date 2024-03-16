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16 Марта , 16:12

В Башкирии проголосовали новые граждане страны

На избирательном участке в Башкирском государственном  медицинском университете проголосовали молодые люди, которые совсем недавно были иностранными студентами, а сейчас они  – новые граждане России.

В Башкирии проголосовали новые граждане страны
В Башкирии проголосовали новые граждане страны

Эти молодые люди решили остаться жить в России и уже получили паспорта. 

Для Хоанг Тхи Чанг Ань из Вьетнама выборы президента РФ стали первыми политическими выборами, она голосовала впервые в жизни: «Я хочу, чтобы Россия процветала и развивалась дальше. Мне нравится здесь жить", - призналась девушка. Также первый раз в жизни участвует в голосовании и Мокбел Абдулазиз из Йемена. Раньше он жил  в Саудовской Аравии, где выборов нет.

Олалекан Самуэль Акинйеми из Нигерии рассказал, что чувствует себя в России как дома и считает, что голосование – это обязанность каждого гражданина страны. 

 

В Башкирии проголосовали новые граждане страны
В Башкирии проголосовали новые граждане страны
В Башкирии проголосовали новые граждане страны
В Башкирии проголосовали новые граждане страны
В Башкирии проголосовали новые граждане страны
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