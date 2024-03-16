В Башкирии явка избирателей во второй день выборов президента РФ на 15 часов составила больше 50 %
В Центральной избирательной комиссии Башкортостана сообщили, что явка избирателей во второй день выборов президента России на 15 часов составила 51,60% – это 1 514 996 избирателей.
В Башкирии явка избирателей во второй день выборов президента РФ на 15 часов составила больше 50 %
В восьми районах Башкирии процент явки выше 65%. Среди городов региона самые высокие показатели в Агидели и Кумертау. Все избирательные участки республики продолжат работать 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00.
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