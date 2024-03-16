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16 Марта , 17:10

В Башкирии явка избирателей во второй день выборов президента РФ на 15 часов составила больше 50 %

В Центральной избирательной комиссии Башкортостана  сообщили, что явка избирателей во второй день выборов президента России на 15 часов составила 51,60% – это 1 514 996 избирателей.

В Башкирии явка избирателей во второй день выборов президента РФ на 15 часов составила больше 50 %
В Башкирии явка избирателей во второй день выборов президента РФ на 15 часов составила больше 50 %

В восьми  районах Башкирии процент явки выше 65%.  Среди городов региона самые  высокие показатели  в Агидели и Кумертау. Все избирательные участки республики  продолжат работать 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00.

Источник: Горобзор

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