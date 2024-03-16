В Туймазах проголосовала семья победителя конкурса «Отцовская доблесть»

У Шушуновых 14 детей, 11 из них – приемные, старший сын - участник СВО.

Отец многодетной семьи Тимур Александрович разводит крупный рогатый скот. А ранее он 30 лет работал водителем.

Многодетная мама трудится фельдшером в сельском акушерско-фельдшерском пункте. Семья очень дружная. Журналистам они рассказали, что ездят вместе на рыбалку, за грибами, а в зимнее время - в лес на лыжах. Как видим, и на выборы семья ходит вместе.

Три года назад Тимур Александрович победил в республиканском конкурсе «Отцовская доблесть».

Источник: Туймазинский вестник