«Горожане подходят к выбору президента осознанно»

- Люди приходят на выборы активно, приходят семьями, здорово, что наши горожане активно выражают свою гражданскую позицию. На нашем участке проводят консультации психолог, нотариус, при необходимости могут измерить артериальное давление. Также стерлитамаковцы активно участвуют в голосовании от Общественной палаты, выбирая благоустройство городских территорий. Впервые голосующим гражданам мы выдаем подарки: блокноты, ручки и календарики. Дети, которые приходят вместе с родителями получают воздушные шары и чупа-чупсы. Атмосфера на участке благоприятная и праздничная, - отметила она.

Александр Цыганов, председатель УИК № 721 в городском дворце культуры, также поделился с нами впечатлениями об обстановке на участке.

- Я в роли председателя работаю 8 лет. Это говорит о большом доверии ко мне. Выборы проходят спокойно, явка отличная. Горожане идут друг за другом, это радует. Радует, что стерлитамаковцам не все равно на их будущее и будущее своей страны. На участке в качестве наблюдателя работает стерлитамакский блогер Светлана Гафиева, она с комиссией съездила к тем горожанам, которые не могут прийти самостоятельно на выборы.

Председателем УИК № 702 (гимназия №2) является Радик Асфандияров.

- На нашем участке вели приемы юристы, депутат городского совета Елена Сафаргалеева, школа организовывала спортивный праздник, работают волонтеры. Активность людей высокая, видно, что горожане подходят к выбору Президента России, а значит и своего будущего, осознанно, - отметил он.

Фото Эльвиры Рахимовой, Альбины Бикметовой и Александра Цыганова.