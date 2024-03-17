- Мы пришли на выборы президента ради наших детей и внуков, ради их счастливого будущего. Нам не все равно, как будет развиваться наше государство. Хотим, чтобы на земле был мир.

- Я первый раз пришел на выборы, здесь круто. Президент должен быть смелым и уметь принимать решения. Когда вырасту, тоже буду приходить на голосования.

Евгений и Дарья Мухачёвы пришли в избирательный участок N716 вместе со своими детьми. Они участвуют во всех выборах любой направленности:

-Мы, как взрослые и осознанные жители своего города и страны, пришли на выборы, чтобы отдать свой голос за светлое будущее наших детей. Наши сын и дочка тоже скоро повзрослеют, и нам с супругой важно научить их гражданскому долгу.

Фото Эльвиры Рахимовой.

Авторы Эльвира Рахимова, Регина Шангареева.