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17 Марта , 12:51

«Пришли на выборы президента ради наших детей и внуков»

Мазит и Раиля Усмановы пришли на выборы с 8-летним внуком Эмиром.

«Пришли на выборы президента ради наших детей и внуков»
«Пришли на выборы президента ради наших детей и внуков»

- Мы пришли на выборы президента ради наших детей и внуков, ради их счастливого будущего. Нам не все равно, как будет развиваться наше государство. Хотим, чтобы на земле был мир.

- Я первый раз пришел на выборы, здесь круто. Президент должен быть смелым и уметь принимать решения.  Когда вырасту, тоже буду приходить на голосования.

Евгений и Дарья Мухачёвы пришли в избирательный участок N716 вместе со своими детьми. Они участвуют во всех выборах любой направленности:

-Мы, как взрослые и осознанные жители своего города и страны, пришли на выборы, чтобы отдать свой голос за светлое будущее наших детей. Наши сын и дочка тоже скоро повзрослеют, и нам с супругой важно научить их гражданскому долгу.

Фото Эльвиры Рахимовой.

Авторы Эльвира Рахимова, Регина Шангареева. 

«Пришли на выборы президента ради наших детей и внуков»
«Пришли на выборы президента ради наших детей и внуков»
«Пришли на выборы президента ради наших детей и внуков»
«Пришли на выборы президента ради наших детей и внуков»
«Пришли на выборы президента ради наших детей и внуков»
«Пришли на выборы президента ради наших детей и внуков»
«Пришли на выборы президента ради наших детей и внуков»
«Пришли на выборы президента ради наших детей и внуков»
«Пришли на выборы президента ради наших детей и внуков»
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