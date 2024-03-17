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17 Марта , 10:28

В Башкирии определены победители первых дней акции «Рахмат»

Стали известны имена счастливчиков, выигравших призы. Так, удача улыбнулась жительнице г. Стерлитамака Алие Кадыровой, которая на свой избирательный участок пришла с сыном Тимуром. Она много слышала об акции из соцсетей и решила поучаствовать. В течение дня ей пришло сообщение о том, что они с сыном стали обладателями ноутбука.

В Башкирии определены победители первых дней акции «Рахмат»
В Башкирии определены победители первых дней акции «Рахмат»

И таких счастливчиков в нашей республике много. Это и пенсионер из Белебея Александр Семенов, выигравший телевизор, и супруги Апсалямовы из Нефтекамска, получившие планшет, и Альбина Мустаева из Чишминского района. Которой достался электровелосипед, и уфимец  Рустам Арсланов - обладатель умной станции «Яндекс Макс» и др.

Многие из них вообще не верили, что можно что-то выиграть и были приятно удивлены такому сюрпризу. Победители отметили, что регистрация номера на сайте не представляла никаких трудностей.

Любой из жителей может поучаствовать в акции «Рахмат-2024». Если вы пришли на свой избирательный участок, то можете также стать участником акции, получить QR-билет. Отсканировать QR-код, зарегистрировать индивидуальный номер на сайте рахмат102.РФ.

Фото: ИА "Башинформ"

В Башкирии определены победители первых дней акции «Рахмат»
В Башкирии определены победители первых дней акции «Рахмат»
В Башкирии определены победители первых дней акции «Рахмат»
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