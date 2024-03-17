В Башкирии определены победители первых дней акции «Рахмат»

И таких счастливчиков в нашей республике много. Это и пенсионер из Белебея Александр Семенов, выигравший телевизор, и супруги Апсалямовы из Нефтекамска, получившие планшет, и Альбина Мустаева из Чишминского района. Которой достался электровелосипед, и уфимец Рустам Арсланов - обладатель умной станции «Яндекс Макс» и др.

Многие из них вообще не верили, что можно что-то выиграть и были приятно удивлены такому сюрпризу. Победители отметили, что регистрация номера на сайте не представляла никаких трудностей.

Любой из жителей может поучаствовать в акции «Рахмат-2024». Если вы пришли на свой избирательный участок, то можете также стать участником акции, получить QR-билет. Отсканировать QR-код, зарегистрировать индивидуальный номер на сайте рахмат102.РФ.

Фото: ИА "Башинформ"