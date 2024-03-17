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17 Марта , 10:20

Юнкоры газеты «Стерлитамакский рабочий» идут на выборы вместе со взрослыми

Голосовать начинающие журналисты в силу возраста ещё не могут, зато точно знают: через несколько лет, когда станут совершеннолетними, обязательно воспользуются своим избирательным правом.

Юнкоры газеты «Стерлитамакский рабочий» идут на выборы вместе со взрослыми
Юнкоры газеты «Стерлитамакский рабочий» идут на выборы вместе со взрослыми

Корреспонденты-школьники Стерлитамака пишут в городскую газету заметки о спорте и об искусстве, о детях-инвалидах и участниках СВО, о добровольческом движении и о представителях разных профессий. Среди юнкоров «Стерлитамакского рабочего» – семь победителей и призёров всероссийских конкурсов «Молодые таланты - 2023» и «Юный журналист 2023». Эти победы не случайны: подростки интересуются жизнью города и растут настоящими гражданами.

На избирательные участки юнкоры пришли с родителями, братьями и сёстрами: Алсу Галеева, Лиза Соболева, Алисия Спящева, Даша и Оля Копаневы помогают голосовать мамам.

Талантливый автор Ульяна Иванова – средний ребёнок в многодетной семье. 

Дарья Грибовская задействована на выборах как волонтёр. Кира Мишинёва выступает на концерте для избирателей.

– Отрадно, что наши ребята действуют не в виртуальном, а в реальном мире и откликаются на то, что происходит в действительности, – говорит руководитель профориентационного проекта «Автор», журналист Екатерина Яковлева. – Сегодня ребята пришли на выборы вместе с родными. Каждый юнкор «Стерлитамакского рабочего» знает: мы, граждане, не просто способны повлиять на будущее. Мы – его авторы.

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