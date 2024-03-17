Юнкоры газеты «Стерлитамакский рабочий» идут на выборы вместе со взрослыми

– Отрадно, что наши ребята действуют не в виртуальном, а в реальном мире и откликаются на то, что происходит в действительности, – говорит руководитель профориентационного проекта «Автор», журналист Екатерина Яковлева. – Сегодня ребята пришли на выборы вместе с родными. Каждый юнкор «Стерлитамакского рабочего» знает: мы, граждане, не просто способны повлиять на будущее. Мы – его авторы.