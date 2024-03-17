Юнкоры газеты «Стерлитамакский рабочий» идут на выборы вместе со взрослыми

Корреспонденты-школьники Стерлитамака пишут в городскую газету заметки о спорте и об искусстве, о детях-инвалидах и участниках СВО, о добровольческом движении и о представителях разных профессий. Среди юнкоров «Стерлитамакского рабочего» – семь победителей и призёров всероссийских конкурсов «Молодые таланты - 2023» и «Юный журналист 2023». Эти победы не случайны: подростки интересуются жизнью города и растут настоящими гражданами.
На избирательные участки юнкоры пришли с родителями, братьями и сёстрами: Алсу Галеева, Лиза Соболева, Алисия Спящева, Даша и Оля Копаневы помогают голосовать мамам.
Талантливый автор Ульяна Иванова – средний ребёнок в многодетной семье.
Дарья Грибовская задействована на выборах как волонтёр. Кира Мишинёва выступает на концерте для избирателей.
– Отрадно, что наши ребята действуют не в виртуальном, а в реальном мире и откликаются на то, что происходит в действительности, – говорит руководитель профориентационного проекта «Автор», журналист Екатерина Яковлева. – Сегодня ребята пришли на выборы вместе с родными. Каждый юнкор «Стерлитамакского рабочего» знает: мы, граждане, не просто способны повлиять на будущее. Мы – его авторы.