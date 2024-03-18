Итоги ЦИК Башкирии: избиратели продемонстрировали высокую активность в ходе выборов президента

Избиратели республики продемонстрировали высокую активность в ходе голосования. Общая явка составила 83,73%, что означает, что проголосовало 2 465 830 избирателей, внесенных в списки для участия в выборах.

Явка в городе Уфа составила 79,95%, в других городах - 78,98%. В муниципальных районах средняя явка достигла 87,50%.

Самая высокая явка была зарегистрирована в Демском районе города Уфа и составила 82,93%. Среди городских округов наиболее активными избирателями явились жители Агидели, где явка составила 89,28%. По предварительным данным, действующий президент страны Владимир Владимирович Путин набрал наибольшее количество голосов - 2 239 816 или 90,90% от числа избирателей, участвовавших в голосовании. Кандидат Николай Михайлович Харитонов получил поддержку от 90 865 избирателей, что составляет 3,69% от общего числа голосов. Леонид Эдуардович Слуцкий получил 66 976 голосов или 2,72%, и Владислав Андреевич Даванков - 46 253 голоса или 1,88%.

Высокий уровень активности избирателей был достигнут благодаря комплексной и системной работе организаторов выборов, государственных органов и местного самоуправления, которые жизненно важную поддержку оказывали избирательным комиссиям в выполнении их задач.

Фото Эльвиры Рахимовой.