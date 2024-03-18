-4 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
18 Марта , 12:16

Итоги ЦИК Башкирии: избиратели продемонстрировали высокую активность в ходе выборов президента

Встреча председателя ЦИК Республики Башкортостан, Азата Галимханова с представителями СМИ прошла в рамках обсуждения предварительных итогов выборов Президента Российской Федерации в регионе.

Итоги ЦИК Башкирии: избиратели продемонстрировали высокую активность в ходе выборов президента
Итоги ЦИК Башкирии: избиратели продемонстрировали высокую активность в ходе выборов президента

Избиратели республики продемонстрировали высокую активность в ходе голосования. Общая явка составила 83,73%, что означает, что проголосовало 2 465 830 избирателей, внесенных в списки для участия в выборах.

Явка в городе Уфа составила 79,95%, в других городах - 78,98%. В муниципальных районах средняя явка достигла 87,50%.

Самая высокая явка была зарегистрирована в Демском районе города Уфа и составила 82,93%. Среди городских округов наиболее активными избирателями явились жители Агидели, где явка составила 89,28%. По предварительным данным, действующий президент страны Владимир Владимирович Путин набрал наибольшее количество голосов - 2 239 816 или 90,90% от числа избирателей, участвовавших в голосовании. Кандидат Николай Михайлович Харитонов получил поддержку от 90 865 избирателей, что составляет 3,69% от общего числа голосов. Леонид Эдуардович Слуцкий получил 66 976 голосов или 2,72%, и Владислав Андреевич Даванков - 46 253 голоса или 1,88%.

Высокий уровень активности избирателей был достигнут благодаря комплексной и системной работе организаторов выборов, государственных органов и местного самоуправления, которые жизненно важную поддержку оказывали избирательным комиссиям в выполнении их задач.

Фото Эльвиры Рахимовой. 

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru