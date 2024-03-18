Международные наблюдатели порадовались мирной обстановке на выборах в Башкирии

Они побывали в столице республики, в других городах и в отдалённых районах.

В Уфе, на одном из избирательных участков, свидетелями работы наблюдателей стали журналисты. При общении с представителями прессы все они отметили прежде всего мирную и благополучную обстановку на выбрах в России. Боян Чуков из Болгарии подчеркнул, что на участках Башкирии все четко организовано, люди знают свое дело, а сами выборы воспринимаются как праздник.

"Несмотря на то, какой Россию представляют в международных СМИ, сам процесс выборов проходит очень мирно. Я бы пожелал такого всем странам", - заявил наблюдатель из Шри-Ланки Вирасуману Вирасингхе Гамаге Хаттотуву.

Австрийский эксперт Ирина Джаяни пожелала мировому сообществу перенять российский опыт проведения выборов.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

Фото: Александр Данилов.