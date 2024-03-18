-6 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
18 Марта , 15:03

Международные наблюдатели порадовались мирной обстановке на выборах в Башкирии

С 15 по 17 марта в Башкирии находились 10 иностранных наблюдателей.

Международные наблюдатели порадовались мирной обстановке на выборах в Башкирии
Международные наблюдатели порадовались мирной обстановке на выборах в Башкирии

Они побывали  в столице республики, в других  городах и в отдалённых районах. 

В Уфе, на одном из избирательных участков, свидетелями работы наблюдателей стали журналисты. При общении с представителями прессы все они отметили прежде всего  мирную  и благополучную  обстановку на выбрах в России. Боян Чуков из Болгарии подчеркнул, что на участках Башкирии все четко организовано, люди знают свое дело, а сами выборы воспринимаются как праздник.

"Несмотря на то, какой Россию представляют в международных СМИ, сам процесс выборов проходит очень мирно. Я бы пожелал такого всем странам", - заявил наблюдатель из Шри-Ланки Вирасуману Вирасингхе Гамаге Хаттотуву. 

Австрийский эксперт Ирина Джаяни пожелала мировому сообществу перенять российский опыт проведения выборов. 

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

Фото: Александр Данилов.

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru