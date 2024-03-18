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18 Марта , 16:59

Политологи прокомментировали, как прошли выборы в Башкирии

Политики, политологи, общественники и наблюдатели, в том числе иностранные, обсуждают, как прошли выборы Президента России в Башкирии.

Политологи прокомментировали, как прошли выборы в Башкирии
Политологи прокомментировали, как прошли выборы в Башкирии
 
Голосование длилось три дня и завершилось с очень высокой явкой - более 80%. Более 90% избирателей поддержали действующего президента.
 
Глава Башкирии Радий Хабиров выразил уверенность в успешном будущем страны под руководством Владимира Путина, отметив планы, озвученные в Послании президента.
 
Председатель регионального парламента Константин Толкачев подчеркнул, что выборы Президента продемонстрировали единство общества вокруг национального лидера и поддержку государственной политики, направленной на укрепление обороноспособности, суверенное развитие и сохранение традиционных ценностей.
 
"Мы видели огромное количество людей, которые голосовали по всей республике. Выборы прошли мирно и организованно", - сообщил член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко.

«Мы были приятно удивлены тем, насколько все было понятно и прозрачно. Я надеюсь, что международное сообщество не только оценит этот опыт, но и приедет для обучения. Ведь немногие могут похвастаться такими результатами», - выразила удивление австрийский эксперт Ирина Джаяни.
 
Международные наблюдатели отметили, что выборы в Башкирии прошли с соблюдением демократических принципов, без изъянов в организации. Ректор БАГСУ  Данияр Абдрахманов подчеркнул удобство голосования в течение трех дней для жителей большой страны. Федеральный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков  подчеркнул качественный контрольный процесс и высокую явку на выборах в республике.
 
По словам председатель СПЧ Башкирии Зульфии Гайсиной, на выборах в Башкирии не было серьезных жалоб со стороны избирателей, лишь незначительные инциденты. Все проблемы были решены на месте.  Доцент Уфимского университета науки и технологий Кирилл Фадеев отметил высокую явку на выборах в Башкирии как часть политической традиции республики, указав, что жителям важно, каким будет будущее региона и страны.
 
"Во время президентских выборов штаб общественной поддержки РБ стал центром привлечения людей, особенно молодежи, которая проявила интерес к встречам с политологами и мировому опыту организации выборов", - говорит его руководитель  Элина Гатауллина.  

Акция "Рахмат-2024" принесла призы более чем 400 участникам выборов. Среди призов -  роботы-пылесосы, телевизоры, автомобили и другие ценные призы. Суперпризы будут разыграны 22 марта, включая квартиру, автомобили и путевки.

Заместитель руководителя агентства по печати и СМИ РБ Елена Арямнова пояснила, что более 3000 наблюдателей-блогеров активно отслеживали избирательные участки и делились информацией в соцсетях, представляя уникальные материалы о ходе голосования и работе комиссий на местах. Это свидетельствует об открытости избирательного процесса в республике.
 
Источник: ИА "Башинформ"
Фото: ИА "Башинформ".
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