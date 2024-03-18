Политологи прокомментировали, как прошли выборы в Башкирии

Голосование длилось три дня и завершилось с очень высокой явкой - более 80%. Более 90% избирателей поддержали действующего президента.

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил уверенность в успешном будущем страны под руководством Владимира Путина, отметив планы, озвученные в Послании президента.

Председатель регионального парламента Константин Толкачев подчеркнул, что выборы Президента продемонстрировали единство общества вокруг национального лидера и поддержку государственной политики, направленной на укрепление обороноспособности, суверенное развитие и сохранение традиционных ценностей.

"Мы видели огромное количество людей, которые голосовали по всей республике. Выборы прошли мирно и организованно", - сообщил член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко.



«Мы были приятно удивлены тем, насколько все было понятно и прозрачно. Я надеюсь, что международное сообщество не только оценит этот опыт, но и приедет для обучения. Ведь немногие могут похвастаться такими результатами», - выразила удивление австрийский эксперт Ирина Джаяни.

Международные наблюдатели отметили, что выборы в Башкирии прошли с соблюдением демократических принципов, без изъянов в организации. Ректор БАГСУ Данияр Абдрахманов подчеркнул удобство голосования в течение трех дней для жителей большой страны. Федеральный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков подчеркнул качественный контрольный процесс и высокую явку на выборах в республике.

По словам председатель СПЧ Башкирии Зульфии Гайсиной, на выборах в Башкирии не было серьезных жалоб со стороны избирателей, лишь незначительные инциденты. Все проблемы были решены на месте. Доцент Уфимского университета науки и технологий Кирилл Фадеев отметил высокую явку на выборах в Башкирии как часть политической традиции республики, указав, что жителям важно, каким будет будущее региона и страны.





Акция "Рахмат-2024" принесла призы более чем 400 участникам выборов. Среди призов - роботы-пылесосы, телевизоры, автомобили и другие ценные призы. Суперпризы будут разыграны 22 марта, включая квартиру, автомобили и путевки.



Заместитель руководителя агентства по печати и СМИ РБ Елена Арямнова пояснила, что более 3000 наблюдателей-блогеров активно отслеживали избирательные участки и делились информацией в соцсетях, представляя уникальные материалы о ходе голосования и работе комиссий на местах. Это свидетельствует об открытости избирательного процесса в республике. "Во время президентских выборов штаб общественной поддержки РБ стал центром привлечения людей, особенно молодежи, которая проявила интерес к встречам с политологами и мировому опыту организации выборов", - говорит его руководитель Элина Гатауллина. Акция "Рахмат-2024" принесла призы более чем 400 участникам выборов. Среди призов - роботы-пылесосы, телевизоры, автомобили и другие ценные призы. Суперпризы будут разыграны 22 марта, включая квартиру, автомобили и путевки.Заместитель руководителя агентства по печати и СМИ РБ Елена Арямнова пояснила, что более 3000 наблюдателей-блогеров активно отслеживали избирательные участки и делились информацией в соцсетях, представляя уникальные материалы о ходе голосования и работе комиссий на местах. Это свидетельствует об открытости избирательного процесса в республике.

Фото: ИА "Башинформ".