-4 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
18 Марта , 11:22

Председатель Госсобрания – Курултая Башкирии прокомментировал состоявшиеся выборы Президента РФ

Народ выступил за сильную и независимую Россию – считает Константин Толкачёв

Председатель Госсобрания – Курултая Башкирии прокомментировал состоявшиеся выборы Президента РФ
Председатель Госсобрания – Курултая Башкирии прокомментировал состоявшиеся выборы Президента РФ

Константин Борисович также отметил, что действующий Президент Владимир Путин одерживает убедительную победу, в Башкирии в его поддержку выступили более 90 процентов избирателей. Константин Толкачёв считает, что в условиях давления, оказываемого на Россию, народ срлотился и проголосовал за справедливость, стабильность и независимость.

Фото: Олег Яровиков

Источник: https://www.bashinform.ru/news/politics/2024-03-18/narod-bashkirii-progolosoval-za-silnuyu-nezavisimuyu-rossiyu-konstantin-tolkachev-3689646

Автор:Константин Ермолин
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru