Константин Борисович также отметил, что действующий Президент Владимир Путин одерживает убедительную победу, в Башкирии в его поддержку выступили более 90 процентов избирателей. Константин Толкачёв считает, что в условиях давления, оказываемого на Россию, народ срлотился и проголосовал за справедливость, стабильность и независимость.

Фото: Олег Яровиков

Источник: https://www.bashinform.ru/news/politics/2024-03-18/narod-bashkirii-progolosoval-za-silnuyu-nezavisimuyu-rossiyu-konstantin-tolkachev-3689646