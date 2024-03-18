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18 Марта , 13:43

Радий Хабиров высказался об итогах выборов президента РФ

В ходе еженедельного оперативного совещания в Центральном управлении республики (ЦУРе), которое проходило сегодня, 18 марта, Глава Башкортостана Радий Хабиров поделился радостной новостью о высокой явке на выборах президента России в Башкирии. Общее число пришедших граждан составило более 83 процентов, что является значительным показателем активности избирателей.

Радий Хабиров высказался об итогах выборов президента РФ
Радий Хабиров высказался об итогах выборов президента РФ

Как отметил Глава Башкирии Радий Хабиров эта выборная кампания оказалась знаком беспрецедентного единства, которое продемонстрировал каждый гражданин в нашей стране. Также он выразил благодарность жителям Башкортостана, которые не только пришли на выборы с радостным духом, но и голосовали с умом и рассудительностью.

Безусловно, руководитель региона высоко оценил безупречную работу избирательных комиссий Башкирии во время президентских выборов России. Одним из главных приоритетов, которые наставил президент и, в том числе Радий Хабиров, была организация чистых, комфортных выборов. За три дня выборов в республике ыло минимальное количество жалоб, а острых ситуаций не произошло.

Радий Хабиров выразил свою благодарность Максиму Забелину, руководителю его администрации, всей своей команде и главам муниципалитетов за их неоценимый вклад в решение важных организационных вопросов. Отдельно отметив сотрудников МВД по РБ, Глава Башкортостана подчеркнул эффективность работы всего управленческого коллектива республики.

Фото: ИА "Башинформ". 

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