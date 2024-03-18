Радий Хабиров высказался об итогах выборов президента РФ

Как отметил Глава Башкирии Радий Хабиров эта выборная кампания оказалась знаком беспрецедентного единства, которое продемонстрировал каждый гражданин в нашей стране. Также он выразил благодарность жителям Башкортостана, которые не только пришли на выборы с радостным духом, но и голосовали с умом и рассудительностью.

Безусловно, руководитель региона высоко оценил безупречную работу избирательных комиссий Башкирии во время президентских выборов России. Одним из главных приоритетов, которые наставил президент и, в том числе Радий Хабиров, была организация чистых, комфортных выборов. За три дня выборов в республике ыло минимальное количество жалоб, а острых ситуаций не произошло.

Радий Хабиров выразил свою благодарность Максиму Забелину, руководителю его администрации, всей своей команде и главам муниципалитетов за их неоценимый вклад в решение важных организационных вопросов. Отдельно отметив сотрудников МВД по РБ, Глава Башкортостана подчеркнул эффективность работы всего управленческого коллектива республики.

Фото: ИА "Башинформ".