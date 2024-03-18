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18 Марта , 20:50

В Башкирии начинают закрывать ледовые переправы

Лёд стал более тонким, на его поверхности появились вода и трещины

В Башкирии начинают закрывать ледовые переправы
В Башкирии начинают закрывать ледовые переправы

Движение по льду остановлено чрез реку Уфу на территории  Караидельского района (между сёлами  Караидель и  Абызово). Это связано с тем, что лёд стал более тонким, на его поверхности появились вода и трещины.

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