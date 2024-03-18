Мужчина числится в списках пропавших без вести с начала ноября прошлого года.
В Башкирии разыскивают Валерия Лукича Федорова
Житель города Белебея исчез в начале ноября прошлого года. Есть мнение, что он находится в другом населённом пункте региона. Об этом сообщается в социальных сетях поискового отряда добровольцев "ЛизаАлерт" РБ.
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