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19 Марта , 14:11

Пятеро жителей Башкирии оказались под завалами

С вечера 18 марта до них пытаются добраться спасатели.

Пятеро жителей Башкирии оказались под завалами
Пятеро жителей Башкирии оказались под завалами

В Зейском муниципальном округе Амурской области произошел обвал горных пород на участке рудника. ЧП произошло вечером 18 марта на штреке комбината «Пионер» — одного из крупнейших в России золотодобывающих предприятий.

Под завалами могут находиться до 15 человек, включая пятерых жителей Башкирии. Как сообщает информационное агентство "Башинформ", четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все работают машинистами.

Спасательные работы проводятся с участием специалистов и техники МЧС России, а также вертолета Ми-8. Работы осложняются поступлением грунтовых вод. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения безопасности при работе в шахте.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото и видео МЧС РФ.

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