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19 Марта , 11:11

Шахматист из Башкирии успешно выступил на 32-м чемпионате России

Воспитанник спортивного клуба «Толпар» 17-летний Урал Хасанов успешно выступил на тридцать втором чемпионате России по шахматной композиции среди мужчин, завоевав серебряную награду.

Шахматист из Башкирии успешно выступил на 32-м чемпионате России
Шахматист из Башкирии успешно выступил на 32-м чемпионате России

Молодой спортсмен из Башкирии сумел победить несколько экспертных гроссмейстеров. Однако первое место оказалось в руках Данилы Павлова, шахматиста из Москвы. Оба участника - и Данила, и Урал Хасанов - смогли оторваться от своих противников с заметным преимуществом, показав выдающиеся результаты.

Соревнования проходили в течение двух дней в Московском шахматном клубе, решатели прошли 6 туров, в каждом из которых выполняли по 3 задания. Всего в турнире приняли участие 28 шахматистов из 14 регионов России.

Напомним, ранее Урал Хасанов покорил международный турнир Moscow Open, выиграв там серебряную медаль. Кроме того, Урал Хасанов завоевал бронзовую медаль на крупном международном турнире по решению шахматных задач в Фуджейра (ОАЭ).

В скором времени Урал примет участие в чемпионате России среди юниоров.

Фото: СК "Толпар". 

Автор:Эльвира Рахимова
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