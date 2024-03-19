В Башкирии эвакуировали более 1200 студентов и сотрудников колледжа

Один из участников группы сообщил, что их экстренно вывели из здания, так как предполагалось, что учебный корпус заминирован.

По словам внутреннего источника правоохранительных органов, тревожное сообщение о подозрительном предмете поступило на электронную почту учебного заведения. В целях безопасности все присутствующие в колледже - 1210 человек - были эвакуированы. Сотрудники экстренных служб провели проверку помещений на наличие опасных предметов. В итоге информация не подтвердилась.

Фото: ТГ-канал "Моя Уфа".