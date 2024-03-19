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19 Марта , 11:54

В Башкирии эвакуировали более 1200 студентов и сотрудников колледжа

Утром 19 марта в Башкирии эвакуировали студентов и сотрудников Ишимбайского нефтяного колледжа из-за сообщения о минировании здания, об этом пишут в телеграм-канале "Моя Уфа".

В Башкирии эвакуировали более 1200 студентов и сотрудников колледжа
В Башкирии эвакуировали более 1200 студентов и сотрудников колледжа

Один из участников группы сообщил, что их экстренно вывели из здания, так как предполагалось, что учебный корпус заминирован.

 По словам внутреннего источника правоохранительных органов, тревожное сообщение о подозрительном предмете поступило на электронную почту учебного заведения. В целях безопасности все присутствующие в колледже - 1210 человек - были эвакуированы. Сотрудники экстренных служб провели проверку помещений на наличие опасных предметов. В итоге информация не подтвердилась.

Фото: ТГ-канал "Моя Уфа". 

Автор:Эльвира Рахимова
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