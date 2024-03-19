В Башкирии хирурги спасли пациента с внезапным кровотечением легкого

По словам министра, мужчина пришел на плановой осмотр к участковому фтизиатру, во время которого ему стало плохо. Пациент стал часто кашлять, после чего появилось кровотечение. В связи с этим мужчине была оказана экстренная помощь. Хирурги провели операционное вмешательство, в ходе которого они удалили пораженную верхнюю долю легкого, что и послужило источником кровотечения.

Таким образом, туберкулезный очаг устранен. В данный момент пациент продолжает лечение, направленное на полное выздоровление от туберкулеза.

Как пояснил министра здравоохранения Башкирии, одной из причин смертей от фиброзно-кавернозного туберкулеза является именно кровотечение.

Фото: телеграм Айрата Рахматуллина.