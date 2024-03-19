В Башкирии спасли 28 жителей дома при тушении пожара

Инцидент произошел рано утром в многоквартирном доме в районе Молодежный. На лестничной площадке шестого этажа возник пожар: загорелся электрический щиток. Незамедлительно спасатели приступили к спасению жильцов и их эвакуации. Весь подъезд был заполнен густым дымом.

"Пожарными были спасены 28 человек, среди которых 18 детей, кроме того, еще 50 жильцов были эвакуированы", - сообщили в МЧС.

Пожар полностью ликвидирован. Электропроводка на двух этажах получила повреждения. После отключения электричества осуществлена проливка из пожарного ствола На тушение пожара было задействовано 15 пожарных и 5 единиц техники. Причина возгорания находится на этапе установления.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Башкирии.