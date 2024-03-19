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19 Марта , 16:29

В Башкирии установлен очередной рекорд в жилищном строительстве

По данным Башстата, за первые два месяца 2024 года в Башкирии ввели в эксплуатацию свыше 557 тысяч квадратных метров жилья. Это  на 20,6% больше, чем за январь-февраль прошлого года.

В Башкирии установлен очередной рекорд в жилищном строительстве
В Башкирии установлен очередной рекорд в жилищном строительстве

В январе-феврале было построено 6,3 тысячи квартир, что на 32,4% больше, чем год назад. Доля жилья, построенного населением и с использованием кредитов, составила 82,9%. Было построено 4110 индивидуальных домов общей площадью более 461 тысяч квадратных метров.

Эта цифра на 32,4% больше, чем в начале  прошлого года. «Таких цифр ещё не было. Третий год подряд бьём собственные рекорды по вводу жилья», — отметил в конце января 2024 года Глава РБ Радий Хабиров. В министерстве строительства заявили, что  набранные темпы по вводу жилья снижать не планируется. 

Фото: пресс-служба Минстроя Башкирии. 

Источник:  ИА "Башинформ"

 

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