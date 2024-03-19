В Башкирии установлен очередной рекорд в жилищном строительстве

В январе-феврале было построено 6,3 тысячи квартир, что на 32,4% больше, чем год назад. Доля жилья, построенного населением и с использованием кредитов, составила 82,9%. Было построено 4110 индивидуальных домов общей площадью более 461 тысяч квадратных метров.

Эта цифра на 32,4% больше, чем в начале прошлого года. «Таких цифр ещё не было. Третий год подряд бьём собственные рекорды по вводу жилья», — отметил в конце января 2024 года Глава РБ Радий Хабиров. В министерстве строительства заявили, что набранные темпы по вводу жилья снижать не планируется.

Фото: пресс-служба Минстроя Башкирии.

Источник: ИА "Башинформ"