Давний приятель - глава региона поздравил Главу Башкирии с юбилеем

Он отметил, что знает Радия Фаритовича как опытного политического деятеля, настоящего профессионала и истинного патриота, сильного мужчину с волевым характером. Его преданная служба России и родному региону является примером безусловной самоотдачи. Под его руководством Башкортостан успешно решает социально-экономические задачи и во многом служит образцом для других регионов.

Сергей Аксёнов признался, что глубоко признателен Радию Фаритовичу за его значительную помощь в развитии Крыма, за его вклад в укрепление дружеских связей между нашими республиками.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: соцсети Сергея Аксенова