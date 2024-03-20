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20 Марта , 22:15

Глава Башкирии определил приоритеты в своей работе

Телеканал БСТ выпустил интервью с Радием Хабировым, в котором он определил приоритеты в своей деятельности.

Глава Башкирии определил приоритеты в своей работе
Глава Башкирии определил приоритеты в своей работе

Телеканал БСТ выпустил интервью с Радием Хабировым, в котором он определил приоритеты в своей деятельности.

Руководитель региона на первое место ставит поддержку воинов Башкортостана, их семей. Кроме того, необходимо обеспечить обороноспособность страны, стабильность в обществе и экономике. Самое важное сейчас – служение Родине.

В беседе с корреспондентом Радий Хабиров рассказал о сложных этапах своего пути и поднял вопросы, касающиеся нынешней ситуации в регионе.

Глава республики высказал мнение о нынешних проблемах Башкортостана – Сибайском карьере, обстановке вокруг Куштау, пандемии Covid-19.

Фото: ИА "Башинформ"

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