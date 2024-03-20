Гузель Курбангулова: «Люблю «Стерлитамакский рабочий» и «Кызыл тан»

Гузель Рифовна Курбангулова – большая поклонница печатной прессы. Признаюсь, информацию о её победе в республиканском розыгрыше призов мы разместили сначала на сайте и в соцсетях издания. Но узнала она о победе из печатной версии газеты. А если быть уж совсем точным, то первым эту новость прочитал Разяп Рашитович Шакиров, главный врач стоматологической поликлиники г. Стерлитамака, в которой она работает. Он и сообщил ей. Потом сама увидела публикацию о том, что участие в розыгрыше подарило ей морозильный ларь.

- Не первый раз выигрываю, - говорит Гузель Рифовна. - Как-то в вашей газете были напечатаны вопросы по безопасному пользованию газом. Мне муж помог ответить на них. Но подписала я своим именем и выиграла настольную газовую плиту.

Она рассказала, что «Стерлитамакский рабочий» с нею уже 36 лет. С интересом читает статьи об оперативках у главы администрации, общественной жизни города, праздниках и торжествах. Очень актуальна для неё тема специальной военной операции. Ведь на фронте находятся два врача из их поликлиники. Собирали деньги, закупали для отправки на фронт одежду, термобельё, одеяла, палатки, прозрачную плёнку, словом, всё, что там нужно. Недавно медицинский УАЗ наших земляков попал под обстрел и получил серьёзные повреждения. Конечно, сотрудники стерлитамакской стоматологичекой поликлиники не остались в стороне от этой ситуации и собрали средства на ремонт автомобиля.

Гузель Рифовна очень тепло отзывается и о газете «Кызыл тан». Её всегда выписывали родители и все жители деревни Куганакбашево Стерлибашевского района. Переехав в Стерлитамак, Г.Р.Курбангулова осталась верна изданию, которое полюбила ещё в детстве. Кстати, в их семье было пятеро детей. Папа Риф Нуруллович и мама Насиха Файзулловна всю жизнь трудились в колхозе. Это хозяйство оказалось настолько крепким, что пережило все испытания временем и успешно работает сейчас как СПК имени Ленина. Родителей, к сожалению, уже нет в живых. Но отчий дом хоть и постоянно сейчас не обитаем, не продают.

- Смотрю на некоторых бывших односельчан, приезжающих к могилам близких, и думаю, наверное, нелегко им уезжать от кладбища сразу в город. Ведь родных у них здесь не осталось, дома проданы. А мы в любое время можем приехать в родительский дом и жить здесь сколько угодно. Огород сажаем, так уж приучены, не можем без этого.

О себе Гузель Рифовна рассказала, что в Стерлитамаке закончила строительный техникум по специальности ПГС (промышленное и гражданское строительство). И со здравоохранением связана как инженер-строитель. Курировала строительство роддома в районе ВТС, инфекционной больницы на улице Дружбы, поликлиники на улице Халтурина, детской поликлиники на Коммунистической. Ведь у медицины свои строгие требования к возводимым объектам, которые нужно соблюдать. Сейчас, в стоматологической поликлинике, Гузель Рифовна трудится специалистом административно-хозяйственного отдела.

Счастлива Гузель Рифовна и в семейной жизни. С супругом Халимом Хабировичем (он химик, работал на «Авангарде», машзаводе и заводе имени Ленина, сейчас на пенсии) вырастили сына и дочь, подаривших им пятерых внуков. Галия Халимовна преподаёт в гимназии №5. Азамат Халимович трудится инженером-электриком на севере.

Курбангуловы всегда рады детям и внукам. Они с удовольствием читают «Стерлитамакский рабочий» и «Кызыл тан». И получили от этого двойное удовольствие в виде замечательного приза.

Фото Тамары АНДРЕЕВОЙ

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