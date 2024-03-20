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20 Марта , 12:22

Радий Хабиров рассказал, как Башкирия привлекает средства на ремонт школ

Глава РБ Радий Хабиров в интервью «Российской газете» поделился информацией о том, как в регионе организован процесс привлечения федеральных средств на строительство и реконструкцию школ.

Радий Хабиров рассказал, как Башкирия привлекает средства на ремонт школ
Радий Хабиров рассказал, как Башкирия привлекает средства на ремонт школ

 Он отметил, что оценивает министров и вице-премьеров по их способности защищать интересы республики на федеральном уровне. Помощь в этом оказывают депутаты Госдумы и сенаторы от Башкортостана.

Большинство федеральных программ предусматривают выделение средств на конкурсной основе, поэтому регион должен не только подготовить, но и обосновать заявки.

За последние пять лет в школах и детских садах РБ было создано значительное количество новых мест благодаря совместным усилиям. В рамках программы капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ было отремонтировано 140 школ для более чем 37 тысяч детей. Регион занял третье место в стране по объему полученных на эти работы средств.

По информации издания, в текущем году Башкортостан должен освоить пять миллиардов рублей. Заявки на финансирование поданы до 2026 года.

Источник: "Российская газета"

Фото: ИА "Башинформ".

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