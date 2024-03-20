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20 Марта , 14:40

В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

С 18 по 22 марта на базе Стерлитамакского политехнического колледжа проходит региональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенциям «Охрана труда» среди студентов средне-профессионального образования, а также «Слесарная работа с металлом» среди юниоров.

В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Поучаствовать в соревнованиях приехали студенты почти со всей Башкирии: Уфа, Стерлитамак, Салават, Кумертау, Белорецк, Агидель, Дюртюли и др. Все конкурсанты являются победителями своего отборочного этапа.

В рамках компетенции «Охрана труда» ребятам предстоит сформировать документацию установленного образца по охране труда, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, использовать средство индивидуальной защиты, организовать специальную оценку труда, провести инструктаж на рабочем месте и проконтролировать условия и требования труда.

- Каждое задание включает критерии, по которым эксперты оценивают работу участников. Экспертная комиссия включает наставников конкурсантов, но они не могут оценивать работы своих учеников. В этом важна объективность и честность, так как мы ищем лучшего конкурсанта в республике, который представит Башкирию на всероссийском этапе летом, - подчеркнула Ирина Сергеевна Герасимова, главный эксперт в компетенции "Охрана труда".

Впервые в Стерлитамаке проходят соревнования по компетенции «Слесарное работа с металлом», участниками которой стали школьники старше 14 лет. В качестве конкурсного задания им необходимо выполнить из металла по указанным размерам кузов автомобиля.

Результаты соревнований станут известны 1 апреля.

Фото Эльвиры Рахимовой. 

 

В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Башкирии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
Автор:Эльвира Рахимова
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