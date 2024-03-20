В Башкирии возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими детьми

В результате погибли 5-летний мальчик и 3-летняя девочка, находившиеся в «Гранте». Водитель «Гранты»: мать двух погибших детей и её двухнедельный сын были доставлены в больницу. Женщина получила тяжёлые травмы: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом двух ребер, но от лечения отказалась.

Дело возбуждено по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц. Известно, что все дети были в детских удерживающих устройствах. Предварительно, женщину занесло на опасном участке дороги.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".