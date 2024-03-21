-6 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
21 Марта , 13:11

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о работе цифровых ФАПов Башкирии

Владимиру Путину было представлено описание работы цифровых ФАПов в Башкирии Минздравом РБ.

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о работе цифровых ФАПов Башкирии
Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о работе цифровых ФАПов Башкирии

Главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала о своих впечатлениях о здравоохранении республики на встрече с Президентом. 

Она отметила, что было продемонстрировано эффективное использование искусственного интеллекта для передачи данных об электрокардиограмме и проведения телемедицинских консультаций. И подчеркнула, что местные медицинские работники активно взаимодействуют с крупными медицинскими объединениями и способны решать сложные проблемы онлайн.

Посещение Уфимского хосписа также состоялось в рамках визита. Лысенко выразила высокую оценку условиям, созданным для пациентов в хосписе, назвав их комфортными и приближенными к домашним. Она отметила, что это одно из лучших примеров реализации паллиативной помощи.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru