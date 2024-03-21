Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о работе цифровых ФАПов Башкирии

Главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала о своих впечатлениях о здравоохранении республики на встрече с Президентом.

Она отметила, что было продемонстрировано эффективное использование искусственного интеллекта для передачи данных об электрокардиограмме и проведения телемедицинских консультаций. И подчеркнула, что местные медицинские работники активно взаимодействуют с крупными медицинскими объединениями и способны решать сложные проблемы онлайн.

Посещение Уфимского хосписа также состоялось в рамках визита. Лысенко выразила высокую оценку условиям, созданным для пациентов в хосписе, назвав их комфортными и приближенными к домашним. Она отметила, что это одно из лучших примеров реализации паллиативной помощи.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".