В Уфе запустили «Восточный выезд» на федеральную трассу М-5

Общая протяженность восточного выезда составляет 13,9 км, что позволяет автолюбителям быстро покинуть город. В его состав входят автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу протяженностью 2,7 км и участок скоростной дороги длиной 10 км. Планируется, что автомобили на данном участке смогут развивать скорость до 120 км/ч. Однако, внутри тоннеля допустимая скорость будет установлена на уровне 80 км/ч. Это связано с требованиями безопасности и обеспечением комфортного движения внутри самого тоннеля. Благодаря этому, автолюбители сумеют выехать из столицы Башкортостана в восточном направлении намного быстрее, наслаждаясь плавным передвижением и отсутствием пробок.

О долгожданном событии Радий Хабиров также рассказал на странице своего личного аккаунта в социальной сети «Вконтакте».

Он сообщил, что данный проект берет свое начало еще из далеких 1990-ых гг., который долгое время находился в застое. Но в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» строительство возобновилось.

Глава Башкирии поблагодарил управленческую команду республики, коллег, партнеров и строителей.

- Спасибо Росавтодору, Правительству страны и нашему Президенту, без решения которого мы не получили бы федеральное финансирование. Особая благодарность – строителям, которые работали на этом сложном объекте.

Восточный выезд будет преобразован в платную дорогу. Водителям легковых автомобилей придется заплатить 100 рублей в течение дня и 20 рублей в ночное время, а владельцам грузовых машин - соответственно 250 и 50 рублей. Однако, школьные автобусы, служебные автомобили, почтовые транспортные средства и общественный транспорт будут освобождены от оплаты проезда. В настоящее время Минтранс Башкортостана работает над вопросом установления льгот для участников СВО и автомобилей, работающих на газовом топливе.

Фото: ИА "Башинформ".