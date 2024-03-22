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22 Марта , 14:42

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал поддержку бойцов СВО приоритетом для Башкирии

Поддержка бойцов СВО признана Главой Башкирии Радием Хабировым важнейшим приоритетом для региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал поддержку бойцов СВО приоритетом для Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал поддержку бойцов СВО приоритетом для Башкирии

Он подчеркнул, что республика является примером для других регионов в этом вопросе. Хабиров отметил, что определение приоритетов включает в себя поддержку военнослужащих, их семей и обеспечение обороноспособности страны, а также обеспечение общественно-политической стабильности и развитие экономики.

Хабиров подчеркнул важность личных поездок в зону СВО как составляющей поддержки бойцов. Он отметил, что, хотя это и  сопряжено с определенным риском, уважение к тем, кто выполняет боевые задачи, не должно ограничиваться только словами: "Я всегда говорю – ребята там воюют, и я не могу говорить им – воюйте, не выходя из своего кабинета". 

Глава республики также рассказал о своих встречах с семьями погибших в зоне СВО бойцов из Башкирии. Он подчеркнул, что это тяжелая, но важная миссия, которую он выполняет как представитель власти. 

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова.

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