Глава Башкирии Радий Хабиров назвал поддержку бойцов СВО приоритетом для Башкирии

Он подчеркнул, что республика является примером для других регионов в этом вопросе. Хабиров отметил, что определение приоритетов включает в себя поддержку военнослужащих, их семей и обеспечение обороноспособности страны, а также обеспечение общественно-политической стабильности и развитие экономики.

Хабиров подчеркнул важность личных поездок в зону СВО как составляющей поддержки бойцов. Он отметил, что, хотя это и сопряжено с определенным риском, уважение к тем, кто выполняет боевые задачи, не должно ограничиваться только словами: "Я всегда говорю – ребята там воюют, и я не могу говорить им – воюйте, не выходя из своего кабинета".

Глава республики также рассказал о своих встречах с семьями погибших в зоне СВО бойцов из Башкирии. Он подчеркнул, что это тяжелая, но важная миссия, которую он выполняет как представитель власти.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова.