Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о подготовке к паводку

Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
Глава республики подчеркнул, что службы уже занимаются подготовкой к возможному весеннему половодью, а также работают над наихудшими сценариями развития событий, чтобы быть готовыми к любой ситуации.
Уровень воды на водохранилищах постепенно снижается.
Разъяснительные беседы уже проводятся с жителями районов, где возможно поднятие уровня воды. Готовится 276 пунктов временного размещения, а ежедневный мониторинг водных объектов проводится для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.
По предварительным данным, грядущее весеннее половодье может быть более серьезным, чем в предыдущие годы из-за повышенных запасов воды в снеге.
Источник: ИА "Башинформ"
Фото:скриншот видео.