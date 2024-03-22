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22 Марта , 12:36

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о подготовке к паводку

На реке Инзер в Архангельском районе и на других реках Башкирии проводятся специальные мероприятия, такие как взрывные работы, чернение и распиловка льда, чтобы избежать заторов и резкого подъема уровня воды.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о подготовке к паводку
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о подготовке к паводку

 Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Глава республики подчеркнул, что службы уже занимаются подготовкой к возможному весеннему половодью, а также работают над наихудшими сценариями развития событий, чтобы  быть готовыми к любой ситуации.

 Уровень воды на водохранилищах постепенно снижается.

Разъяснительные беседы уже проводятся с жителями районов, где возможно поднятие уровня воды. Готовится 276 пунктов временного размещения, а ежедневный мониторинг водных объектов проводится для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

По предварительным данным, грядущее весеннее половодье может быть более серьезным, чем в предыдущие годы из-за повышенных запасов воды в снеге.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:скриншот видео.

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