Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о подготовке к паводку

Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Глава республики подчеркнул, что службы уже занимаются подготовкой к возможному весеннему половодью, а также работают над наихудшими сценариями развития событий, чтобы быть готовыми к любой ситуации.

Уровень воды на водохранилищах постепенно снижается.

Разъяснительные беседы уже проводятся с жителями районов, где возможно поднятие уровня воды. Готовится 276 пунктов временного размещения, а ежедневный мониторинг водных объектов проводится для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

По предварительным данным, грядущее весеннее половодье может быть более серьезным, чем в предыдущие годы из-за повышенных запасов воды в снеге.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:скриншот видео.