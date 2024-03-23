В Башкирии человек, сильно хотевший есть, украл много еды из магазина
Действия попали на камеру видеонаблюдения, Это помогла задержать его.
Это случилось в одном из магазинов Белебеевского района. Сумма украденного составила пять тысяч рублей. Так же выяснилось, что у подозреваемого нет источников доходов, но ранее уже были проблемы с законом.
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