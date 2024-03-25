Певица из Башкирии выпустила совместно с лондонским оркестром башкирскую народную песню

Артистка поделилась новым релизом - башкирской народной песней "Һандуғас" («Соловей»), исполненной с участием оркестра. Запись была создана совместно с Королевским филармоническим оркестром, государственным оркестром Великобритании, который исполнял под руководством талантливого итальянского дирижера Даниэле Рустиони.

По словам Айгуль, ее творческий путь начался именно с башкирских народных песен, которые легли в основу ее академического голоса. А песня «Соловей» в особенности для нее значима, так как напоминает бабушку, которая любила ее исполнять, те самым являясь символом культуры и происхождения.

Фото: ИА "Башинформ".