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25 Марта , 14:41

Певица из Башкирии выпустила совместно с лондонским оркестром башкирскую народную песню

Заслуженная артистка Башкортостана Айгуль Ахметшина родом из Киргиз-Мияков. Сейчас проживает и работает в Лондоне, так как является эксклюзивным артистом легендарного мирового лейбла классической музыки Decca Classic. Она стала первым меццо-сопрано, которая подписала контракт за последние 30 лет.

Певица из Башкирии выпустила совместно с лондонским оркестром башкирскую народную песню
Певица из Башкирии выпустила совместно с лондонским оркестром башкирскую народную песню

Артистка поделилась новым релизом - башкирской народной песней "Һандуғас" («Соловей»), исполненной с участием оркестра. Запись была создана совместно с Королевским филармоническим оркестром, государственным оркестром Великобритании, который исполнял под руководством талантливого итальянского дирижера Даниэле Рустиони.

По словам Айгуль, ее творческий путь начался именно с башкирских народных песен, которые легли в основу ее академического голоса. А песня «Соловей» в особенности для нее значима, так как напоминает бабушку, которая любила ее исполнять, те самым являясь символом культуры и происхождения.

Фото: ИА "Башинформ".  

Автор:Эльвира Рахимова
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