Пара из Башкирии чудесным образом выжила при теракте в «Крокус Сити Холле»

«Мы с женой начали спускаться, почти дошли до сцены, когда террористы вернулись и открыли огонь. Я укрыл жену возле кресел и придавил ее. Двое из них остались ближе к входу и стреляли оттуда, а один двигался вдоль ряда. Похоже, у него был автомат типа "Сайга", так как он передергивал затвор после каждого выстрела. Бах! Затвор передергивается. И снова - бах! Я заглядывал между креслами в его сторону, но боялся поднять голову, потому что он был рядом и мог нас заметить», - поделился Юрий с UFA1.RU.

Ситуация стала еще более страшной, когда начался пожар, и помещение заполнилось дымом.

«Похоже, один из нападающих бросил какой-то снаряд, потому что меня охватила волна, и у меня теперь ожоги на голове. Они продолжали стрелять, а пожар разгорался все больше, стало невыносимо жарко. Дым поднимался вверх, потому что потолки высокие, мы бы не задохнулись, но этот жар.Наконец, стрелки отошли, и люди постепенно начали двигаться. Мы не торопились сразу, все боялись, что террористы вернутся. Мы пошли, когда больше не могли терпеть. Я помог жене встать и повел ее к сцене», - вспоминал местный житель.

Когда супруги покидали зал, они обнаружили женщину, у которой застряла нога между креслами. Юрий освободил ее, и вместе они стали искать выход из помещения. И тут один мужчина крикнул, что за сценой есть выход на улицу. Юрий помог женщине забраться на сцену, и все они побежали к двери.

«Перед тем, как мы вышли, я еще раз посмотрел в зал. Никого живого там не было», - добавил мужчина.

Снаружи спасатели и врачи уже оказывали помощь пострадавшим. Пару доставили в одну из московских больниц, но они отказались от госпитализации, так как их ранения были незначительными. Ольга восприняла произошедшее очень тревожно и принимает успокоительные.

Юрий также пояснил, что он уехал из Башкирии в 1985 году, а его сын вернулся в родной Стерлитамак для получения образования.

Стало известно, что среди пострадавших в нападении оказался еще один человек из Башкирии - 54-летний Андрей, которого госпитализировали.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: МЧС России