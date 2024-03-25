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25 Марта , 14:34

Радий Хабиров обещает строго наказывать школы Башкирии за ненадлежащее питание

Команда Контрольно-ревизионного управления Башкирии проверила качество питания в 75 школах. В понедельник Радий Хабиров сообщил о результатах этого мониторинга на совещании правительства.

Радий Хабиров обещает строго наказывать школы Башкирии за ненадлежащее питание
Радий Хабиров обещает строго наказывать школы Башкирии за ненадлежащее питание

Руководитель республики отметил, что в целом качество организации школьного питания улучшилось. Тем не менее, есть некоторые замечания. Основные нарушения — отсутствие этикеток на еду, проблемы с хранением продуктов, повторная заморозка и несоблюдение санитарных норм в помещениях для приема пищи.

«Необходимо привести все в порядок,» - указал Радий Хабиров муниципальным руководителям. «Я буду очень строго наказывать тех, кто не будет выполнять мои указания. Мы делаем большую работу, и я благодарен минторгу и минобру. Мы модернизируем пищеблоки. Но самое главное - это контроль. Если у вас не будет должного контроля, то все наши усилия пропадут. Вы должны заключать время и периодически посещать школы. Приходите неожиданно и проверяйте. Это ваша работа».

Он также поручил команде провести повторную проверку в этих же школах через некоторое время, чтобы узнать, были ли внесены изменения.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: Олег Яровиков 

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