Радий Хабиров обещает строго наказывать школы Башкирии за ненадлежащее питание

Руководитель республики отметил, что в целом качество организации школьного питания улучшилось. Тем не менее, есть некоторые замечания. Основные нарушения — отсутствие этикеток на еду, проблемы с хранением продуктов, повторная заморозка и несоблюдение санитарных норм в помещениях для приема пищи.



«Необходимо привести все в порядок,» - указал Радий Хабиров муниципальным руководителям. «Я буду очень строго наказывать тех, кто не будет выполнять мои указания. Мы делаем большую работу, и я благодарен минторгу и минобру. Мы модернизируем пищеблоки. Но самое главное - это контроль. Если у вас не будет должного контроля, то все наши усилия пропадут. Вы должны заключать время и периодически посещать школы. Приходите неожиданно и проверяйте. Это ваша работа».



Он также поручил команде провести повторную проверку в этих же школах через некоторое время, чтобы узнать, были ли внесены изменения.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков