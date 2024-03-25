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25 Марта , 12:56

Стерлитамакский хлеб - призер конкурса «Лучший хлеб России – 2024»

В Московском Экспоцентре состоялась 29-я выставка Modern Bakery Moscow/Confex 2024, посвященная кондитерским и хлебобулочным изделиям, охватывающая все этапы, от производства до реализации. Об этом сообщает АО «Стерлитамакский хлебокомбинат».

Стерлитамакский хлеб - призер конкурса «Лучший хлеб России – 2024»
Стерлитамакский хлеб - призер конкурса «Лучший хлеб России – 2024»

Одним из ярких событий выставки стал XV Всероссийский конкурс "Лучший хлеб России - 2024", в котором активное участие принял "Стерлитамакский хлебокомбинат".

Так, в номинации "Хлеб с сухофруктами, орехами, семенами и злаками" хлеб под названием "Крестьянский" от Стерлитамакского хлебокомбината был отмечен дипломом II степени и малым кубком.

Уникальность хлеба "Крестьянский" состоит в его высокой питательной ценности, обеспечиваемой семенами и злаками, входящими в его состав. И это не первая награда для этого изделия. В 2022 году хлеб "Крестьянский" был удостоен диплома I степени и золотой медали на конкурсе "Лучший продукт-2022" в городе Уфа.

Стерлитамакский хлеб - призер конкурса «Лучший хлеб России – 2024»
Стерлитамакский хлеб - призер конкурса «Лучший хлеб России – 2024»
Стерлитамакский хлеб - призер конкурса «Лучший хлеб России – 2024»
Автор:Эльвира Рахимова
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